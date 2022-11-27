«Вообще *****». Вратарь «Динамо» нецензурно ответил на вопрос журналиста в перерыве матча

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук нецензурно ответил на вопрос журналиста в перерыве матча заключительного тура групповой стадии Кубка России против «Оренбурга».

Корреспондент поинтересовался у футболиста во время флеш-интервью, следит ли он и его команда за ситуацией в параллельной встрече «Ростов» — «Ахмат», которая может повлиять на итоговое положение команд в группе.

«Нет, вообще ***** (все равно — прим. «СЭ»)», — заявил Лещук.

Перед заключительным туром «Динамо» занимало третье место в таблице группы C с 7 очками. «Ахмат» лидировал с 9 очками, «Оренбург» шел на второй строчке с 8 очками, а «Ростов» был последним с 6 очками.

Команды, занявшие два первых места в группе, выходят в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, а клуб, ставший третьим, отправляется в нижнюю сетку. Команда, оказавшаяся на четвертом месте, вылетает из турнира.