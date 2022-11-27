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Сегодня, 15:45

Футболисты «Зенита» получат двойные премиальные в случае победы над «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Малком (слева), Зелимхан Бакаев (в центре) и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболисты «Зенита» получат двойные премиальные в случае, если обыграют «Спартак» в домашнем матче 6-го тура групповой стадии Кубка России, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, если команда из Санкт-Петербурга выиграет у красно-белых с преимуществом с 3 или более мяча, руководство заплатит игрокам тройные премиальные.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 16.00 (мск). В первом круге групповой стадии Кубка России красно-белые победили дома со счетом 3:0.

Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Источник: https://t.me/karpinside/26676

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 0
Спартак 0
1-й тайм

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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