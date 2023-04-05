Вратарь «Акрона» Волков о серии пенальти: «Вдохновлялся самим собой»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал «СЭ» победную серию пенальти в полуфинальном матча Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (0:0, пенальти 4:1).

— Во время серии пенальти была какая-то бутылка, на которой написано, как бьют пенальти футболисты «Динамо»?

— Тренер вратарей помогал нам и подсказывал.

— На Фомина как-то настраивались отдельно, зная, что он два раза подряд не забил?

— Смотрели, анализировали. Опять же помог тренер вратарей.

— Может, кем-то вдохновляетесь из вратарей во время серии пенальти? К примеру, Эмилиано Мартинес назойливо всякие отвлекающие движения делает.

— Никем не вдохновлялся. Сергеем Волковым.