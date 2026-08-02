Инфантино рассчитывал зарабатывать 30 миллионов евро в год с проекта по продаже прав на чемпионат мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино мог увеличить свою годовую зарплату до 30 миллионов евро в случае реализации проекта по продаже части коммерческих прав организации, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times.

По информации источника, сейчас Инфантино получает около 3 миллионов евро в год. Таким образом, реализация проекта могла привести к десятикратному увеличению его зарплаты.

Ранее Инфантино принял решение отказаться от планов по продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира. Это предложение отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, AФК и КОНМЕБОЛ. Все 55 членов УЕФА выступили за бойкот турниров под эгидой ФИФА в случае реализации замысла Инфантино.