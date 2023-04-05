Камоцци: «У «Спартака» не лучший тренер и не лучшие игроки»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что красно-белым нужно перестать обвинять судей в поражениях.

«Не удивлен тому, что «Спартак» проиграл «Уралу». За эти несколько недель я много чего услышал о тренере, игроках, судьях. По мнению прессы, у «Спартака» самый лучший тренер, самые лучшие игроки, но судьи были против команды, они виноваты. Правда в том, что у красно-белых не лучший тренер и не лучшие игроки, а судьи допускали такие же ошибки, как, например, допускают в Италии. «Спартак» должен побеждать, несмотря на качество судейства. Чтобы побеждать, «Спартаку» нужно поменять отношение к происходящему», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

4 апреля «Спартак» проиграл «Уралу» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2) и опустился в нижнюю часть сетки (Путь регионов).