Вратарь «Акрона» Волков о матче с «Динамо»: «Выходили на победу и ее добились»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти 4:1).

— Была уверенность, что пройдете «Динамо» или были сомнения?

— Нет, была уверенность. До игры знали, во что и как хотим играть. Выходили на победу и, слава Богу, ее добились.

«Акрон» вышел во 2-й этап ? финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов» / ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).