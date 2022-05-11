Валерий Баринов: «Думаю, «Спартак» должен выходить в финал, но у меня гениальная антиинтуиция!»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем».

«В этом матче сюрпризов не жду. «Спартаку» сейчас очень надо выходить дальше. В год столетия просто необходимо хотя бы Кубок взять. Что уж, совсем закрываться пора? Думаю, что «Спартак» должен пройти в финал. Но у меня гениальная антиинтуиция, как не скажу что-нибудь — выходит наоборот», — сказал Баринов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Енисей» пройдет сегодня, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Вчера, 10 мая, «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0) и вышло в финал Кубка.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».