Василевский: «Не вижу в ударе Шамара ничего впечатляющего. Любой ребенок ударит так»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал массовую драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — пен.).

«Пересматривал этот момент несколько раз с разных ракурсов. Не вижу в ударе Шамара ничего впечатляющего. Обычный удар, тычок, который ни к чему не привел. Любой ребенок ударит так. Что в нем такого? Когда попадают качественно, человек падает или хотя бы теряется. А тут не было абсолютно никакого эффекта.

Не могу сказать, что неожиданно было увидеть драку в футбольном матче. По-моему, на футболе и хоккее драки находятся в порядке вещей. Как между игроками, так и между болельщиками. А падают футболисты от каждого дуновения, когда идет опасный эпизод. Они делают это умышленно, чтобы принести пользу команде», — приводит слова Василевского vseprosport.ru.

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).