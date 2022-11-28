Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное «Спартаку» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. 2:4).

— После такой игры приходится обсуждать скорее массовую драку, а не футбол? - первый вопрос Орлову.

— Виноват арбитр по фамилии Москалев.

— Поясните, пожалуйста.

— Ведь «Спартак» явно играл на ничью. Гости действовали от обороны. И нужно сказать: их план в целом себя оправдал. С точки зрения стратегии и тактики Абаскаль сработал великолепно. Три центральных, опорники — все довольно надежно, без серьезных сбоев. И главное — справа в обороне красно-белые сыграли четко. Там обычно придумывают комбинации Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо сюда смещается, Малком. Но москвичи эту зону фактически закрыли. Но нужно сказать и о другом?

— О чем же?

— О тактике мелкого фола. Клаудиньо не раз обращался к судье: сколько можно меня бить по ногам?! У зенитовцев тоже эмоции перехлестывали. Но тут надо вмешиваться арбитру. Если ты видишь, что игроки все время друг друга цепляют, пусть и не сильно, но задевают по ногам, надо как-то реагировать! В первый раз сделай устное замечание, во второй раз — тоже. При этом сделай так, чтобы это видел весь стадион! Чтобы все поняли, какой у тебя авторитет! Жестом покажи, что ты контролируешь ситуацию. А если три раза цепляют, а ты не предъявляешь желтую, то все в итоге выливается в такую потасовку... Повторюсь, Клаудиньо и Венделу доставалось от спартаковцев, а Москалев на все, что называется, закрывал глаза.

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).