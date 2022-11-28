Вартанян о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «По меркам футбола удар Николсона очень сильный»

Российский боец ММА Эдуард Вартанян прокомментировал массовую драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — пен.).

«Удар Николсона идет от ноги. Если присмотреться, то видно, что у него правая нога подлетает. Поэтому плотного удара не получилось. Но, в любом случае, по меркам футбола, где футболисты от прикосновений выписывают пируэты, этот удар очень сильный. Что касается перспектив Николсона в ММА, учитывая его бойцовский навык, в смешанных единоборствах каждый мужчина может себя попробовать», — приводит слова Вартаняна vseprosport.ru.

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).