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Сегодня, 03:09

Вартанян о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «По меркам футбола удар Николсона очень сильный»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец ММА Эдуард Вартанян прокомментировал массовую драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — пен.).

«Удар Николсона идет от ноги. Если присмотреться, то видно, что у него правая нога подлетает. Поэтому плотного удара не получилось. Но, в любом случае, по меркам футбола, где футболисты от прикосновений выписывают пируэты, этот удар очень сильный. Что касается перспектив Николсона в ММА, учитывая его бойцовский навык, в смешанных единоборствах каждый мужчина может себя попробовать», — приводит слова Вартаняна vseprosport.ru.

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/11/27/vartanjan-po-merkam-futbola-gde-futbolisty-ot-prikosnovenij-vypisyvajut-piruety-udar-nikolsona-ochen-silnyj
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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