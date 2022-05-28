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Сегодня, 16:37

Ваноли оценил готовность «Спартака» к матчу против «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Владимир Пушкарев
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Артем Бухаев
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, в каком состоянии команда подходит к финалу БЕТСИТИ Кубка России.

— Кто из футболистов может сыграть?

— У нас все футболисты готовы, включая Никиту Чернова. Он занимался в общей группе.

— Какие слабые места вы видите в «Динамо»?

— Может, вы мне об этом лучше расскажите? «Динамо» — очень сильная команда, согласен с этим. Финальный матч — это особенная игра. Это не чемпионат. Все, что было раньше не идет в счет. Мы должны подготовиться к матчу психологически и физически.

Шварц? Могу сказать только положительно. У него было время, он построил отличную команду, куда встроил много молодых игроков. Команда Шварца показывает хороший футбол. Они до конца боролись за чемпионский титул. Абсолютно заслуженно вышли в финал.

— Могут ли слухи про уход Шварца дестабилизировать «Динамо»?

— На нас это не влияет. Я не внутри «Динамо», не могу сказать за них. Весь наш фокус на предстоящем матче.

Мое будущее? Сейчас не комментирую.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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