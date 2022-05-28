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Ваноли: «Я вышел на газон «Лужников» и нахлынули эмоции»

Главный тренер «Спартака» рассказал об эмоциях от игры на стадионе «Лужники»
Владимир Пушкарев
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Артем Бухаев
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, как относится к тому, что финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет на стадионе «Лужники».

— Узнали ли вы «Лужники»? Какие чувства испытываете, возвращаясь сюда?

— Я вышел сейчас на газон и нахлынули эмоции. Этот Кубок УЕФА важный для меня. В том матче я забил гол. Одновременно я понял, как много лет прошло. Стадион был другим, была легкоатлетическая дорожка. Тем не менее, это судьба. Судьба привела нас сюда.

В решающем матче красно-белым предстоит сыграть против «Динамо». Встреча пройдет 29 мая.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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