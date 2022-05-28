Джикия пропустил начало тренировки «Спартака» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пропустил начало тренировку перед финалом БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

Как сообщили в пресс-службе красно-белых, капитан присоединится к предматчевому занятию в «Лужниках» после физиопроцедуры. По этой же причине Джикии не было на пресс-конференции — вместо него на вопросы отвечал Квинси Промес.

Кубковый финал «Спартак» — «Динамо» пройдет в воскресенье, 29 мая.