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Сегодня, 17:06

Джикия пропустил начало тренировки «Спартака» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»

Владимир Пушкарев
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Артем Бухаев
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия пропустил начало тренировку перед финалом БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

Как сообщили в пресс-службе красно-белых, капитан присоединится к предматчевому занятию в «Лужниках» после физиопроцедуры. По этой же причине Джикии не было на пресс-конференции — вместо него на вопросы отвечал Квинси Промес.

Кубковый финал «Спартак» — «Динамо» пройдет в воскресенье, 29 мая.

Георгий Джикия
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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