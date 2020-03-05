Валерий Газзаев: «Не стал бы строго судить Гончаренко»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение о поступке Виктора Гончаренко, который не пожал руку тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп — Кубка России. «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время.

— Можно понять психологическое состояние Гончаренко, — сказал Газзаев. — Всегда обидно проигрывать в дерби. Где-то, видимо, захлестнули эмоции. Так что не стал бы строго его судить. Но пожимать руку тренеру соперников — это профессиональная обязанность, футбольная этика. Так что, несмотря на настроение и итоговый счет, считаю, нужно было ответить рукопожатием. (Виталий Айрапетов)

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