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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Валерий Газзаев: «Не стал бы строго судить Гончаренко»

09:25
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение о поступке Виктора Гончаренко, который не пожал руку тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп — Кубка России. «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время.

— Можно понять психологическое состояние Гончаренко, — сказал Газзаев. — Всегда обидно проигрывать в дерби. Где-то, видимо, захлестнули эмоции. Так что не стал бы строго его судить. Но пожимать руку тренеру соперников — это профессиональная обязанность, футбольная этика. Так что, несмотря на настроение и итоговый счет, считаю, нужно было ответить рукопожатием. (Виталий Айрапетов)

Спартак — ЦСКА

Полностью интервью Газзаева

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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