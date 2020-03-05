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Валерий Газзаев: «Арбитр в матче «Спартак» — ЦСКА отработал блестяще»

09:40
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил судейство в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России со «Спартаком» (2:3 д.в.). По его словам, арбитры отработали качественно.

4&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 3:2 д.в. 13-я минута. Только что Эсекиэль Понсе (№ 19).Супердерби! А Тедеско — царь Москвы!

— Как вам судейство? Нужно ли было ставить пенальти в ворота ЦСКА? Заслуживал ли удаления Понсе?

— Считаю, арбитр отработал блестяще! Давал командам играть, проводить единоборства. Поддерживал высокий темп игры.

— А что касается пенальти?

— Дивеев в принципе не играл рукой. Мяч попал ему в руку. Но здесь всегда будут возникать споры, обсуждения, кривотолки. Специально ли человек играл рукой или случайно? Это как офсайд — пассивный или активный... С одной стороны, любая рука в штрафной площади — это пенальти. Но с другой, есть эпизоды на усмотрение судьи. В данном случае арбитр не увидел нарушения правил. (Виталий Айрапетов)

Спартак — ЦСКА

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«Спартак» — ЦСКА: контакт мяча с рукой Дивеева и удаление Понсе — прав ли арбитр?
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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