Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил судейство в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России со «Спартаком» (2:3 д.в.). По его словам, арбитры отработали качественно.

— Как вам судейство? Нужно ли было ставить пенальти в ворота ЦСКА? Заслуживал ли удаления Понсе?

— Считаю, арбитр отработал блестяще! Давал командам играть, проводить единоборства. Поддерживал высокий темп игры.

— А что касается пенальти?

— Дивеев в принципе не играл рукой. Мяч попал ему в руку. Но здесь всегда будут возникать споры, обсуждения, кривотолки. Специально ли человек играл рукой или случайно? Это как офсайд — пассивный или активный... С одной стороны, любая рука в штрафной площади — это пенальти. Но с другой, есть эпизоды на усмотрение судьи. В данном случае арбитр не увидел нарушения правил. (Виталий Айрапетов)

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