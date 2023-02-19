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Сегодня, 16:38

В РФС отреагировали на возможный перенос матча «Спартака» и «Локомотива» из-за низкой температуры

Микеле Антонов
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

В службе коммуникаций РФС в комментарии для «СЭ» отреагировали на возможный перенос первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» из-за низкой температуры воздуха.

«Согласно регламенту Кубка России температурные замеры производятся на поле за 3, 2 и 1 час до начала матча. В случае если температура ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от проведения матча.
При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату. Резервная дата для матчей 1/4 финала Кубка России — 7-9 марта», — заявили «СЭ» в РФС.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля на стадионе «РЖД Арена», начало игры — в 20.00 (мск). По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве в этот день опустится до минус 18 градусов, что ставит проведение игры под вопрос.

Ответный матч должен состояться 27 февраля на «Открытие Арене».

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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