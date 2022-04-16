Умяров оценил готовность «Спартака» к матчу против ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил готовность команды к матчу 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

— 2 победы из 7 у «Спартака» при Ваноли. Ребята говорят, что атмосфера при этом хорошая и на тренировках нет проблем. Почему это не отображается в счете на табло?

— Вы правильно сказали, что на тренировках нет безразличия. Все отдаются, выкладываются на максимум, но чего-то не хватает. Видимо, что-то в голове, а не в физических данных.

— Закономерен ли счет? Было преимущество же у вас.

— По многим играм можно сказать, что у нас было преимущество. Но счет — не всегда отражение игры. Поэтому нужно побеждать, забивать.

— Можно говорить, что матч с ЦСКА решающий для всей оставшейся части сезона?

— Скорее, да, чем нет.

— Перед матчем обсуждалось, что это особенный матч в столетие? Был какой-то настрой?

— На самом деле, нет чего-то такого. Столетие или нет, надо побеждать каждый раз. Перед каждым матчем мы хотим побеждать, но чего-то не хватает.