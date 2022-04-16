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Сегодня, 21:53

Умяров оценил готовность «Спартака» к матчу против ЦСКА

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил готовность команды к матчу 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

— 2 победы из 7 у «Спартака» при Ваноли. Ребята говорят, что атмосфера при этом хорошая и на тренировках нет проблем. Почему это не отображается в счете на табло?

— Вы правильно сказали, что на тренировках нет безразличия. Все отдаются, выкладываются на максимум, но чего-то не хватает. Видимо, что-то в голове, а не в физических данных.

— Закономерен ли счет? Было преимущество же у вас.

— По многим играм можно сказать, что у нас было преимущество. Но счет — не всегда отражение игры. Поэтому нужно побеждать, забивать.

— Можно говорить, что матч с ЦСКА решающий для всей оставшейся части сезона?

— Скорее, да, чем нет.

— Перед матчем обсуждалось, что это особенный матч в столетие? Был какой-то настрой?

— На самом деле, нет чего-то такого. Столетие или нет, надо побеждать каждый раз. Перед каждым матчем мы хотим побеждать, но чего-то не хватает.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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ТБ 2.5

16%

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Обе забьют - да

15%

2.02
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Наиль Умяров
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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