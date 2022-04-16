Чернов о матче с ЦСКА: «Установки прямо не праздновать нет»

Чернов рассказал о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА в Кубке

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о настрое на предстоящий матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Буду ли праздновать, если забью в дерби? Не знаю. Установки прямо не праздновать нет. Я вообще редко забиваю», — заявил Чернов.

Напомним, что Чернов является воспитанником ЦСКА. Защитник перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» 22 февраля 2022 года.