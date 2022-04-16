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Сегодня, 21:50

Чернов о матче с ЦСКА: «Установки прямо не праздновать нет»

Чернов рассказал о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА в Кубке
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о настрое на предстоящий матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Буду ли праздновать, если забью в дерби? Не знаю. Установки прямо не праздновать нет. Я вообще редко забиваю», — заявил Чернов.

Напомним, что Чернов является воспитанником ЦСКА. Защитник перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» 22 февраля 2022 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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2.02
Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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