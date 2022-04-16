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Ваноли о матче с ЦСКА: «Самое сложное в этом году — найти мотивацию»

Ваноли рассказал о мотивации «Спартака» в матче против ЦСКА
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал об особенностях подготовки к матчу 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«В таких матчах на первое место выходит менталитет победителя. Можно ли сказать, что это мой самый важный матч за все время в «Спартаке»? Нет. Самое сложное в этом году — найти мотивацию. Сам я мотивирован, у меня есть стимул, чтобы помогать расти ребятам, и вернуть команду на ведущие позиции. Мы должны прогрессировать от матча к матчу и понимать ответственность, которую мы испытываем, когда надеваем красно-белую майку», — заявил Ваноли.

Матч 1/4 финала Кубка России между московскими клубами ЦСКА и «Спартак» пройдет 20 апреля. Встреча состоится на домашнем стадионе «красно-синих». Начало — в 19.30 (мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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2.02
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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