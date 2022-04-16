Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал об особенностях подготовки к матчу 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«В таких матчах на первое место выходит менталитет победителя. Можно ли сказать, что это мой самый важный матч за все время в «Спартаке»? Нет. Самое сложное в этом году — найти мотивацию. Сам я мотивирован, у меня есть стимул, чтобы помогать расти ребятам, и вернуть команду на ведущие позиции. Мы должны прогрессировать от матча к матчу и понимать ответственность, которую мы испытываем, когда надеваем красно-белую майку», — заявил Ваноли.

Матч 1/4 финала Кубка России между московскими клубами ЦСКА и «Спартак» пройдет 20 апреля. Встреча состоится на домашнем стадионе «красно-синих». Начало — в 19.30 (мск).