Угальде не знает, был ли матч с «Краснодаром» последним в футболке «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» поделился мнением о своем будущем.

— Это мой лучший день в жизни!

— Была ли эта игра твоей последней за «Спартак»?

— Я не знаю. Очень рад победе, буду наслаждаться ею! Мы заслужили.

24 мая в суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). «Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР).

Костариканец выступает за «Спартак» с зимы 2024 года. За это время на его счету 90 матчей во всех турнирах, в которых он забил 27 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermrakt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

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