Угальде считает победу в Кубке России ценнее победы на ЧМ с Коста-Рикой

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос «СЭ» о победе в суперфинале FONBET Кубка России.

— Что лучше, выиграть чемпионат мира с Коста-Рикой или Кубок России?

— На сегодняшний момент — Кубок России!

24 мая в суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР).

Сборная Коста-Рики не вышла на чемпионат мира-2026, заняв в отборочной группе третье место с 7 очками. Певрое место в группе заняла сборная Гаити (11 очков).

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