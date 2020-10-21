«Уфа» забила четыре мяча «Чертаново» в кубковом матче

«Уфа» вышла в стадию плей-офф Бетсити Кубка России. В заключительном матче группового этапа уфимцы на выезде разгромили «Чертаново» — 4:0.

Россия. Кубок

Группа 4

«Чертаново» (Москва) — «Уфа» — 0:4 (0:1)

Голы: Жамалетдинов, 9 (0:1). Д.Сысуев, 58 (0:2). Кротов, 69 (0:3). Андрич, 78 (0:4).

Нереализованный пенальти: Жамалетдинов, 5 (штанга)

«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич (ЯнГудков, 66), Никитенков, Молодняков, Ляхов, Тюменцев (Ан.Алексеев, 87), Герчиков, Першин (Н.Сулейманов, 76), Левин (Е.Рудковский, 66), Завезен (А.Надольский, 66), Молчанов.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Морозов (Б.Йокич, 73), Плиев, Кротов, Алиев, Камилов, Фольмер (А.Голубев, 65), Алибеков (Д.Сысуев, 46), Жамалетдинов (Андрич, 74).

Предупреждения: Абаев, 5. Першин, 18. Морозов, 25. Кротов, 28. Жамалетдинов, 35.

Судья: Чистяков (Азов).

21 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».