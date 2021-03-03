«Уфа» — «Урал»: Жамалетдинов вывел хозяев вперед с передачи Урунова
13:12
Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов открыл счет в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Урала» — 1:0.
На 51-й минуте встречи форвард отправил мяч в ворота Ивана Коновалова после передачи Остона Урунова.
ГООООООЛ!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 3, 2021
Тимур Жамалетдинов забивает первый гол в матче #УфаУрал, 1:0#БетситиКубокРоссии
Победитель встречи выйдет в 1/4 финала турнира. Жеребьевка этой стадии состоится сегодня, 3 марта.
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