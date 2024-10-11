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Стали известны судьи, которые обслужат матчи пятого раунда Пути регионов Кубка России

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РФС назвал судей, которые отработают на матчах пятого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

15 октября, вторник

«Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад): судья — Андрей Прокопов, помощники судьи — Алексей Линкин, Эдуард Шарипов; резервный судья — Владимир Сивков; инспектор — Игорь Писанко.

«Уфа» — «Шинник» (Ярославль): судья — Игорь Захаров, помощники судьи — Денис Мирошник, Александр Павлов; резервный судья — Александр Маюн; инспектор — Лев Антонов.

«Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург): судья — Анатолий Жабченко, помощники судьи — Артур Тиракьянц, Виталий Жолобов; резервный судья — Артем Катайкин; инспектор — Андрей Комаров.

16 октября, среда

«Тюмень» — «Алания» (Владикавказ): судья — Алексей Лапатухин, помощники судьи — Максим Каюмов, Александр Приходько; резервный судья — Семен Медведев; инспектор — Александр Кабаков.

«Родина» (Москва) — «Спартак» (Кострома): судья — Максим Скорочкин, помощники судьи — Евгений Синянский, Дмитрий Маликов; резервный судья — Юрий Матвеев; инспектор — Сергей Пантелеев.

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград): судья — Евгений Галимов, помощники судьи — Альмир Хатмуллин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Игорь Капленков; инспектор — Николай Голубев.

«Сочи» — «Волга» (Ульяновск): судья — Данил Каширин, помощники судьи — Михаил Кистанов, Федор Валявин; резервный судья — Эмир Привалов; инспектор — Виктор Клепиков.

17 октября, четверг

«Чайка» (Песчанокопское) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево): судья — Антон Сидорин, помощники судьи — Виктор Медведев, Александр Туркин; резервный судья — Матвей Заика; инспектор — Дмитрий Березнов.

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