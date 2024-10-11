Стали известны судьи, которые обслужат матчи пятого раунда Пути регионов Кубка России
РФС назвал судей, которые отработают на матчах пятого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
15 октября, вторник
«Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад): судья — Андрей Прокопов, помощники судьи — Алексей Линкин, Эдуард Шарипов; резервный судья — Владимир Сивков; инспектор — Игорь Писанко.
«Уфа» — «Шинник» (Ярославль): судья — Игорь Захаров, помощники судьи — Денис Мирошник, Александр Павлов; резервный судья — Александр Маюн; инспектор — Лев Антонов.
«Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург): судья — Анатолий Жабченко, помощники судьи — Артур Тиракьянц, Виталий Жолобов; резервный судья — Артем Катайкин; инспектор — Андрей Комаров.
16 октября, среда
«Тюмень» — «Алания» (Владикавказ): судья — Алексей Лапатухин, помощники судьи — Максим Каюмов, Александр Приходько; резервный судья — Семен Медведев; инспектор — Александр Кабаков.
«Родина» (Москва) — «Спартак» (Кострома): судья — Максим Скорочкин, помощники судьи — Евгений Синянский, Дмитрий Маликов; резервный судья — Юрий Матвеев; инспектор — Сергей Пантелеев.
«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград): судья — Евгений Галимов, помощники судьи — Альмир Хатмуллин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Игорь Капленков; инспектор — Николай Голубев.
«Сочи» — «Волга» (Ульяновск): судья — Данил Каширин, помощники судьи — Михаил Кистанов, Федор Валявин; резервный судья — Эмир Привалов; инспектор — Виктор Клепиков.
17 октября, четверг
«Чайка» (Песчанокопское) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево): судья — Антон Сидорин, помощники судьи — Виктор Медведев, Александр Туркин; резервный судья — Матвей Заика; инспектор — Дмитрий Березнов.