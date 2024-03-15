Туфрин считает «Зенит» фаворитом в матче Кубка России со «Спартаком»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин подвел итоги жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России для петербургского клуба.

Соперником сине-бело-голубых стал «Спартак». Первый матч между командами пройдет 2-4 апреля в Москве, а ответный — в Санкт-Петербурге 16-18 апреля.

«Интересная пара. Первый матч «Зенит» проводит на выезде, есть возможность сделать задел, а потом приехать домой и «прибить» тут «Спартак», показать, кто есть кто. Я думаю, «Зенит» — фаворит в этой паре. И оба матча будет играть на победу», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».

2 марта «Зенит» поделил очки со «Спартаком» в домашнем матче 19-го тура РПЛ. Встреча завершилась вничью — 0:0.