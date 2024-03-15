Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

15 марта, 19:34

Литвинов — о возможной отставке Абаскаля: «Это слухи. Мы бились за команду так же, как и он»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал «СЭ» победу клуба над «Оренбургом» (3:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

После неудачного возобновления сезона многочисленные СМИ и телеграм-каналы писали о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Мы особо не читали такие новости. Все равно это слухи и это пишут в СМИ. Никто не знает достоверной информации. Мы бились за команду, думаю, так же, как и он. Главное, что мы выиграли и прошли дальше, — сказал Литвинов корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Пути РПЛ. Соперником «Спартака» стал «Зенит». Первый матч между клубами пройдет 2-4 апреля в Москве, а ответный — 16-18 апреля в Санкт-Петербурге.

В другом полуфинале действующий победитель Кубка России ЦСКА встретится с «Балтикой».

Зарина Халимхонова

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Литвинов
Гильермо Абаскаль
4
0
Читайте также
МОК озвучил новый пакет санкций против России
Знаменитому футболисту «Зенита» Афанасьеву исполнилось 65 лет
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Талалаев недоволен календарем «Химок»: «Близки к тому, чтобы выпустить молодежь в Кубке России»
«СКА-Хабаровск» проведет домашний матч Кубка России с «Динамо» в Санкт-Петербурге
Стало известно расписание следующих матчей FONBET Кубка России
Быстров: «Абаскаль должен был прямо со стадиона улетать на коптере, если бы «Спартак» проиграл «Оренбургу»
Кечинов: «Шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России – 30 к 70»
Матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» пройдет на одном из пяти стадионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин: «Спартак» может дать бой «Зениту» в Кубке России»

Туфрин считает «Зенит» фаворитом в матче Кубка России со «Спартаком»
Новости
RSS RSS
Все новости