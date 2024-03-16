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16 марта, 04:26

Гришин: «Думаю, в финал Пути РПЛ выйдут ЦСКА и «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что красно-синие сыграют с «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У ЦСКА самые высокие шансы дойти до финала пути РПЛ. Вторая пара очень серьезная. Армейцы уже подтянулись к лидирующей группе в чемпионате. ЦСКА был бы в лидерах РПЛ, если бы команда не потеряла много очков в концовках матчей. Армейцы — фавориты в этой гонке из четырех команд. «Балтика» сделает ставку на чемпионат, а ЦСКА поборется за кубок и тройку призеров.

Какой соперник удобен для ЦСКА в финале? По игре «Спартак» предпочтительнее. Давайте откровенно, «Спартак» не выиграет у «Зенита». Петербуржцы сейчас на голову сильнее красно-белых. Очень много шума вокруг команды. Футболистам «Спартака» будет очень тяжело настроиться на игру с «Зенитом». Думаю, в финал пути РПЛ выйдут ЦСКА и «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Гришина.

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка 1/2 финала: ЦСКА сыграет с «Балтикой», а «Зенит» встретится со «Спартаком». Первые игры пройдут 2-4 апреля, а ответные — 16-18-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-v-final-puti-rpl-vy-jdut-tsska-i-zenit/
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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