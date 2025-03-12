Тренер «Спартака» Сакич: «Не понравилось, что мы пропустили от «Акрона» два гола»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал победу над «Акроном» (3:2) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Сегодня самое важное было пройти дальше, победить. Это было основной целью. К счастью, нам это удалось. Да, было непросто. Хорошо, что мы добились своей цели. Конечно, не понравилось, что мы пропустили два гола. Первый с пенальти, но такое бывает. В эпизоде со вторым голом можно было действовать лучше, держать футболиста лучше. Но в целом я считаю, что победа заслуженная. Мы идем дальше. Готовимся к следующему важному матчу в чемпионате, — сказал Сакич после матча.

— Тренерский штаб знает, сколько точно матчей сыграет, чтобы дойти до финала, и как вообще относитесь к этой системе Кубка России?

— Насколько я помню, четыре матча: два полуфинала, потом финал нашей сетки и затем суперфинал.

— Вас устраивает такая формула или она вам кажется немножко странной?

— Честно говоря, первый раз сталкиваемся с такой системой. Но есть правила, мы им следуем. Поэтому никаких проблем в этом не видим.

«Спартак» прошел в первый этап полуфинала Пути регионов. Соперник команды определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в среду, 12 марта.