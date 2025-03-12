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Галактионов — о назначении Батракова капитаном «Локомотива»: «В нем есть ДНК клуба»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему полузащитник Алексей Батраков был выбран капитаном команды на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (2:1).

«Мы понимаем, что у нас есть абсолютный капитан Дмитрий Баринов, который, к сожалению, сейчас восстанавливается после повреждения. Вице-капитан Илья Лантратов не принимал участия в матче. Среди игроков стартового состава Батраков — воспитанник «Локомотива», в нем есть ДНК клуба. Выбор был сделан в пользу него. Да, Алексей — молодой игрок, но в то же время он всегда был капитаном на всех своих уровнях в системе «Локомотива». К этому надо привыкать, надо проявлять лидерские качества, брать на себя ответственность. Нужно, чтобы Батраков закалялся на будущее. Решение назначить его капитаном правильное и нормальное», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

19-летний Батраков впервые вышел на поле в качестве капитана «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 9 результативными передачами.

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Алексей Батраков
Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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