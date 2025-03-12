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Определилась полуфиналисты Пути регионов Кубка России

Даниил Аршавский
Кубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны полуфиналисты Пути регионов Кубка России по футболу-2024/25.

В полуфинал Пути регионов вышли «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и «Урал».

11 марта железнодорожники в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» (2:1), а «Ахмат» на выезде победил «Краснодар» (2:1).

12 марта «Спартак» обыграл «Акрон» (3:2), а екатеринбургская команда одержала победу над «Рубином» (1:0).

Жеребьевка 1/2 финала Пути регионов Кубка России состоится позже.

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Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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