Определилась полуфиналисты Пути регионов Кубка России

Стали известны полуфиналисты Пути регионов Кубка России по футболу-2024/25.

В полуфинал Пути регионов вышли «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и «Урал».

11 марта железнодорожники в гостях переиграли махачкалинское «Динамо» (2:1), а «Ахмат» на выезде победил «Краснодар» (2:1).

12 марта «Спартак» обыграл «Акрон» (3:2), а екатеринбургская команда одержала победу над «Рубином» (1:0).

Жеребьевка 1/2 финала Пути регионов Кубка России состоится позже.