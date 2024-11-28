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28 ноября, 23:39

Галактионов: «Игра ничейная, но «Динамо» использовало свой шанс — это обидно»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (общий счет — 2:2, по пен. 3:4) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я думаю, что в любом случае играли достаточно дисциплинированно, — приводит ТАСС слова Галактионова с пресс-конференции. — Если берем в отношении игры со «Спартаком», то начали очень неплохо, быстро, скоростные атаки, наши голевые моменты были хороши. Игра ничейная, но соперник воспользовался своим шансом, это обидно».

«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.

Источник: ТАСС
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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