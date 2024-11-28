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Судейство

Сегодня, 23:00

«Локомотив» — «Динамо»: Кукуян ошибочно не удалил Ньямси

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод с нарушением правил со стороны Жерзино Ньямси.
Фото Скриншот трансляции

На 70-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — «Динамо» (0:1) судья Павел Кукуян при счете 0:0 неверно оценил эпизод в центре поля и продолжил игру, не зафиксировав нарушение правил со стороны Жерзино Ньямси.

Железнодорожник выставил руку, пытаясь выиграть позицию у Константина Тюкавина в борьбе за верховой мяч, и ударил ей соперника в голову. Динамовец упал — арбитр предложил ему подниматься и не остановил встречу.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Судье следовало назначить штрафной удар в пользу бело-голубых и вынести предупреждение Ньямси. Для защитника «Локомотива» оно стало бы вторым в этом матче (первое получил на 63-й минуте) и за желтой карточкой последовала бы красная, удаление и автоматическая дисквалификация на одну игру. Но этого не случилось. ВАР в такой ситуации не имел права вмешаться.

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Павел Кукуян
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