Тошич: «У ЦСКА есть Акинфеев — это их преимущество перед «Краснодаром»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями о предстоящем финале FONBET Кубка России.

«В таких матчах трудно называть фаворита. ЦСКА — более опытная команда, чем «Краснодар», но в финале игра может сложиться непредсказуемо. В чем преимущество ЦСКА? У них есть Игорь Акинфеев — это их преимущество перед «Краснодаром». На Игоря всегда можно положиться», — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

В финале FONBET Кубка России сыграют ЦСКА и «Краснодар». Матч состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 40 тысяч билетов.