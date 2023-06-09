Семин не смог выделить фаворита в финале FONBET Кубка России

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился с корреспондентом «СЭ» ожиданиями от предстоящего FONBET Финала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Жду очень интересного матча. Две команды показывают качественный и красивый футбол. Для меня в этом финале нет фаворита. Две команда голодны до побед, они хотят завоевать долгожданный трофей. Все будет зависеть от физической формы игроков на предстоящую игру», — сказал Семин «СЭ».

Финал FONBET Кубка России пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.