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Сегодня, 11:25

Семин не смог выделить фаворита в финале FONBET Кубка России

Константин Белов
Корреспондент
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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился с корреспондентом «СЭ» ожиданиями от предстоящего FONBET Финала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Жду очень интересного матча. Две команды показывают качественный и красивый футбол. Для меня в этом финале нет фаворита. Две команда голодны до побед, они хотят завоевать долгожданный трофей. Все будет зависеть от физической формы игроков на предстоящую игру», — сказал Семин «СЭ».

Финал FONBET Кубка России пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
0
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