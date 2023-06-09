Андрей Тихонов считает ЦСКА фаворитом суперфинала FONBET Кубка России

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов рассказал, кого считает фаворитом суперфинала FONBET Кубка России.

«Наверное, ЦСКА является фаворитом, потому что играет в Москве, а это большое количество болельщиков и поддержка, которая будет обеспечена армейцам. К тому же ЦСКА показывал хорошую игру на протяжении всего сезона. Но, что бы мы ни говорили, это кубок, одна игра, здесь 50 на 50, но у ЦСКА есть преимущество. У московской команды более целостная игра, также она находится в хорошем настроении, заняла второе место. Они могут выиграть кубок, тогда будет очень удачный сезон для них», — приводит ТАСС слова Тихонова.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 40 тысяч билетов.