«Торпедо» и «Балтика» встретятся в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 25 ноября. Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи москвичей и калининградцев. Следить за основными событиями и результатом игры «Торпедо» — «Балтика» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В предыдущем раунде Кубка России «Торпедо» победило «Кубань Холдинг» (1:1, 3:1 по пенальти). «Балтика» переместилась в нижнюю часть сетки плей-офф после того, как заняла третье место в своей группе пути РПЛ.