«Арсенал» и «Рубин» встретятся в матче пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи туляков и казанцев. Следить за основными событиями и результатом игры «Арсенал» — «Рубин» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В предыдущем раунде Кубка России «Арсенал» победил «Факел» со счетом 3:2. «Рубин» переместился в нижнюю часть сетки плей-офф после того, как занял третье место в своей группе пути РПЛ.