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Фролов назначен на ответный матч Кубка России «Динамо» — «Зенит», Сухой судит игру «Локомотива» и «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Фролов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на ответные матчи четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матчи пройдут 26-27 ноября.

Игру между московским «Динамо» и «Зенитом» будет судить Антон Фролов. ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов. Первый матч завершился гостевой победой бело-голубых — 3:1.

Главным арбитром матча между «Локомотивом» и «Спартаком» назначен Алексей Сухой. Красно-белые одержали домашнюю победу в первой игре — 3:1.

26 ноября (среда)

ЦСКА — «Динамо» Махачкала: (первый матч — 0:1) судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Станислав Попков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Гончар.

«Краснодар» — «Оренбург»: (первый матч — 3:1) судья — Ранэль Зияков

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Андрей Филипкин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Бутенко.

«Локомотив» — «Спартак»: (первый матч — 1:3) судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Эдуард Малый.

27 ноября (четверг)

«Динамо» Москва — «Зенит»: (первый матч — 3:1) судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Иванов.

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Антон Фролов (судья)
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