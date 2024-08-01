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Титов — о победе «Спартака» над «Динамо»: «Я наконец-то увидел настоящую команду»

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Экс-капитан «Спартака» Егор Титов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Наконец-то получился хороший отрезок матча: не вся игра, а лишь часть во втором тайме, когда команда играла в футбол и забивала хорошие голы. Я наконец-то увидел настоящую команду, и на это было приятно смотреть. Из матча с «Оренбургом» я видел только отрывки, как и с «Химками». Но, вспоминая, сколько негатива было после первой игры сезона с «Оренбургом», можно сказать, что вчерашний матч оказался полностью другим», — сказал Титов «СЭ».

В следующем матче «Спартак» дома встретится с «Крыльями Советов» 5 августа, в рамках 3-го тура чемпионата России. После двух встреч красно-белые набрали 3 очка и идут на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Денис Сафронов

Егор Титов
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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