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Степашин: «Динамо» не бежит, потому что не бежит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

«Поздравляю «Спартак» с победой. Почему «Динамо» не бежит? Потому что не бежит», — цитирует «РБ Спорт» Степашина.

 
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В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Степашин
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