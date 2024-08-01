Степашин: «Динамо» не бежит, потому что не бежит»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

«Поздравляю «Спартак» с победой. Почему «Динамо» не бежит? Потому что не бежит», — цитирует «РБ Спорт» Степашина.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.