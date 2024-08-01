Глебов считает, что проигранный кубковый матч «Ростов» может занести себе в плюс

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов считает, что кубковую игру против «Локомотива» (0:1) можно оценить положительно.

«Я думаю, игру с «Локомотивом» можно записать в плюс, наши молодые футболисты хорошо смотрелись. Это для них большой опыт. Тот же Жбанов первый раз вышел за основу. Понятно, результат неудовлетворительный, но глобально можно поставить плюс за приобретенный опыт», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Следующий матч в рамках группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России ростовчане проведут дома против «Химок». Игра состоится 13 августа, начало — в 20:00 по московскому времени.