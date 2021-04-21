Гендиректор «Крыльев» — о выходе в финал Кубка: «До сих пор не можем прийти в себя»
18:16
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ахматом» в серии пенальти (4:1) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.
«Очень рады! До сих пор не можем прийти в себя. В финале просто будем играть, а там посмотрим. Готовы ли к Лиге Европы? Дайте нам немного прийти в себя», — сказал Калакуцкий «СЭ».
В финале 12 мая «Крылья Советов» сыграют с победителем пары «Локомотив» — ЦСКА.
(Владимир Пушкарев)
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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