Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ахматом» в серии пенальти (4:1) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Очень рады! До сих пор не можем прийти в себя. В финале просто будем играть, а там посмотрим. Готовы ли к Лиге Европы? Дайте нам немного прийти в себя», — сказал Калакуцкий «СЭ».

В финале 12 мая «Крылья Советов» сыграют с победителем пары «Локомотив» — ЦСКА.

(Владимир Пушкарев)