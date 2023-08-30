Тикнизян — о предпочтениях в музыке: «Тальков, Цой. Классика не стареет»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился музыкальными предпочтениями после поражения в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России от «Ростова» (1:2).

— Сегодня без музыки?

— Сегодня нет повода для музыки, к сожалению. Вы привыкли меня с музыкой видеть?

— Ну это было эффектно.

— Но не эффективно?

— Почему?

— Не выиграли сегодня, чуть поскромнее будем.

— Ну это добавляет вам антуража.

— Учту. Спасибо.

— Почему такой выбор музыки был?

— Потому что меломан. У меня нет каких-то конкретных предпочтений.

— Есть у вас кто-то из советской эстрады?

— Тальков, Цой. Удивлены?

— Это сильно.

— Классика не стареет, — сказал Тикнизян.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B Кубка России. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.