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30 августа, 23:08

Тикнизян: «Мне не хватило игрового времени, хочу играть всегда и много»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал поражение «Ростову» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Это классика Кубка, когда составы ротируются, когда трудно угадать, какие составы будут играть?

— Это календарь у нас такой. Я не жалуюсь сейчас, играть всегда лучше, чем тренироваться. Ротация сделана для того, чтобы у нас кто-то отдохнул, а те, кто не играл, получили свой шанс и время. Это классика.

— Вы устали? Могли бы весь матч отыграть?

— Не устал. Мог бы.

— Может, вас и не хватило? Играли бы весь матч — было бы больше результативных действий у команды.

— Я так не могу сказать, это будет неуважительно к моим партнерам. Мне не хватило самому игрового времени. Я хочу всегда играть, хочу играть много. Это нормально для каждого футболиста, но у нас есть тренерской штаб, который выбирает состав.

— У вас было южное турне последние матчи: «Краснодар», «Сочи», «Ростов». Насколько тяжело переносится?

— Для нас тяжело, потому что впервые несколько игр подряд на юге. Но нам грех жаловаться, потому мы московская команда. Ребята из того же «Краснодара» и «Ростова» в таком графике живут целый сезон. Поэтому никаких оправданий.

— Есть ли у «Локомотива» зависимость от Дзюбы?

— В какой-то степени, может быть, да. Благодаря его присутствию на поле мы в трудной и непонятной ситуации можем упрощать игру, играть на него. Он цепляется за процентов 80 мячей, которые летят в его сторону.

— Как решить эту проблему?

— Должна быть альтернатива. В принципе в какой-то степени сегодня она у нас проскальзывала. Мы стараемся выходить во втором тайме низом из-под прессинга, где-то получалось, где-то нет. Считаю, второй тайм в плане остроты мы провели неплохо. Могли забивать второй, сравнивать. В этом направлении надо двигаться, когда Дзюбы нет на поле.

Наяир Тикнизян
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