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Сегодня, 17:31

Технический директор «Краснодара»: «Не думали о переносе матча с ЦСКА»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков поделился мнением о готовности команды ко второй части сезона.

«Мы достаточно хорошо провели сборы в хороших условиях, выполнили все задачи, поставленные тренерским штабом. Мы готовы и к Кубку, и к чемпионату.

Поле в Краснодаре будет в идеальном состоянии перед матчем с ЦСКА. Тут тоже поле в хорошем состоянии. Скользковато, но терпимо. Мы понимали, что температура будет ниже 10 градусов, экипировку подготовили заранее. О переносе не думали, только если на следующий день. Вы понимаете, что «Краснодару» тяжело добираться", — сказал Толстиков.

Матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет в Москве и начнется в 17:30 мск.

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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