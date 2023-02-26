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Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Уфой» в FONBET Кубке России

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

«Все кубковые матчи проходят примерно по одному сценарию. Команда чуть ниже рангом. Мы понимали, что игра будет непростая, у уфимцев есть те, кто выступал в РПЛ, есть интересные иностранцы. Корректировки внесла холодная погода и порывистый ветер. В первом тайме правильно сыграли, удержали уровень единоборств, смогли забить. Говорили, что соперник сделает корректировки в перерыве. Во втором тайме получилась небольшая помарка в штрафной, «Уфа» забила пенальти. Игра получилась интересная», — сказал Ташуев.

«Ахмат» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, в котором встретится с одной из команд премьер-лиги, которая потерпит поражение в четвертьфинале Пути РПЛ.

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Уфа
Сергей Ташуев
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