Тренер «Уфы» Халимбеков о вылете из FONBET Кубка России: «Погода внесла коррективы. «Ахмат» справился, мы — нет»

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Нам противостояла команда из РПЛ. Мы изучали ее, команда с хорошей атакой, имеет скорость и мощь. Мы готовились к этому, и в большинстве моментов получалась та игра, которую ожидали. Единственное, что мы не могли дойти до завершающего удара. Погода внесла коррективы, отдав преимущество гостям в первом тайме. Грозненцам удалось справиться с ветром, нам нет.

— Как оцените игру новичка Алана Хугаева?

— С теми обязанностями, которые мы ему отрядили, он справился. Единственное, надо было усилить атаку, поэтому пришлось его заменить.

«Ахмат» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, в котором встретится с одной из команд премьер-лиги, которая потерпит поражение в четвертьфинале Пути РПЛ.