Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:51

Талалаев — об отставке Геркуса: «Если он захочет, сам расскажет»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2)

«Понимали отлично, что для «Акрона» это матч жизни и смерти, сам участвовал в таких. До 0:2 мне матч не понравился. Мы с утра видели, в какую погоду нам играть, и слегка изменили стартовый состав, выпустили на одного разрушителя больше. После 0:2 потребовалось несколько минут, чтобы поднять команду. А потом, я присел на лавку, оставалось дождаться только забитых голов. Не дождался. Отмечу вратаря «Акрона». Троечку мячей серьезных Волков достал», — приводит «КП Спорт» слова Талалаева.

Также он высказался о том, что генеральный директор Илья Геркус покидает московский клуб.

«Это не ко мне вопрос. Но за 4 месяца моей работы в «Торпедо» слишком много всего меняется. Этот человек меня пригласил в команду. Но если он захочет, он сам расскажет», — добавил тренер.

В чемпионате России «Торпедо» занимает последнее место, набрав 6 очков за 17 туров.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/talalaev-ob-uhode-gerkusa-iz-torpedo-esli-on-zahochet-sam-vse-rasskazhet/
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Агаларов: «Заранее решил, что не буду праздновать гол в ворота «Уфы». Этот клуб дал мне многое»
Гаджиев: «Если «Торпедо» сумеет сохранить место в РПЛ, то это будет небольшим футбольным подвигом»
Талалаев: «Для «Акрона» это был матч жизни. Наши футболисты были немного безвольны»
Тренер «Уфы» Халимбеков о вылете из FONBET Кубка России: «Погода внесла коррективы. «Ахмат» справился, мы — нет»
Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Уфой» в FONBET Кубке России
В «Акроне» хотят, чтобы ВАР работал на каждой игре первой лиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Акроне» хотят, чтобы ВАР работал на каждой игре первой лиги

Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Уфой» в FONBET Кубке России
Новости
RSS RSS
Все новости