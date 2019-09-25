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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Такума Нисимура: «ЦСКА уже несколько сезонов подряд оступается в 1/16 финала Кубка России, мы настроены серьезно»

10:36
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Японский полузащитник ЦСКА Такума Нисимура в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Аланией» отметил, что его команда настроена на возвращение из Владикавказа с победой.

— Приложим все силы, чтобы выйти в следующий раунд, — цитирует пресс-служба клуба Нисимуру. — Знаю, что ЦСКА уже несколько сезонов подряд оступается в 1/16 финала, и помню игру прошлого года в Тюмени. Мы настроены серьезно и хотим вернуться домой с победой.

Матч «Алания» — ЦСКА состоится 25 сентября в 18.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Алания — ЦСКА

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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