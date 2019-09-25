Такума Нисимура: «ЦСКА уже несколько сезонов подряд оступается в 1/16 финала Кубка России, мы настроены серьезно»

Японский полузащитник ЦСКА Такума Нисимура в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Аланией» отметил, что его команда настроена на возвращение из Владикавказа с победой.

— Приложим все силы, чтобы выйти в следующий раунд, — цитирует пресс-служба клуба Нисимуру. — Знаю, что ЦСКА уже несколько сезонов подряд оступается в 1/16 финала, и помню игру прошлого года в Тюмени. Мы настроены серьезно и хотим вернуться домой с победой.

Матч «Алания» — ЦСКА состоится 25 сентября в 18.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Стартуем в Кубке России! В этот раз постараемся, чтобы выступление на три фронта продолжилось и дальше ?



?? #АланияЦСКА

? #КубокРоссии

? 18:00 мск

? Спартак (Владикавказ)

? #МатчТВ pic.twitter.com/CNLobOPfJt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 25, 2019

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