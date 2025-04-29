Кахигао — об игре Гарсии за «Спартак»: «Он добавлял мощи и силы команде»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао отреагировал на первый гол форварда Ливая Гарсии за московскую команду.

27-летний футболист отличился в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против московского «Динамо» (2:1), забив победный гол.

«Рад, что Ливай забил сегодня. Он мог сделать это и раньше, но ему не везло. Но он добавлял мощи и силы команде. Это очень важно для него. Думаю, это поможет ему раскрыться. Трансфер пока не оправдан? Для того, чтобы говорить об этом, недостаточно пары месяцев. Нужно больше времени. Яркий пример — Угальде. Но мы знаем, сколько он забил в прошлом сезоне. Нападающим непросто адаптироваться, а трансферные стоимости сейчас...Рынок сильно раздут в плане цен», — заявил Кахигао.

Также он оценил игру еще одного новичка красно-белых Пабло Солари.

«Когда приезжаешь в другую команду из другой страны, получаешь немного времени, ты пытаешь показать все за 10 минут, которые тебе даются. Какие-то желтые можно назвать необоснованными. Но Пабло принесет нам много пользы, потому что это молодой и сильный игрок», — добавил спортивный директор «Спартака».

Гарсия и Солари присоединились к московской команде в феврале этого года.